Kramp-Karrenbauer schont sich nach Unfall noch

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Noch keine Rückkehr zur Normalität: Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag schont sich Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) diese Woche noch. „Sie arbeitet von zu Hause aus“, sagte Regierungssprecherin Anne Funk am Dienstag in Saarbrücken. Kramp-Karrenbauer sei „guter Dinge“, nehme aber in dieser Woche keine öffentlichen Termine wahr. Die 55-Jährige war bei dem Unfall auf der Autobahn 10 bei Potsdam auf dem Weg nach Berlin verletzt worden.