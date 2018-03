Kramp-Karrenbauer bei GroKo-Verhandlungen: Bildung

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD die CDU-Verhandlungsführerin in der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung. Das teilte die Saar-CDU am Donnerstag mit. Außerdem werde die saarländische CDU-Chefin der Arbeitsgruppe Familie, Frauen, Jugend und Senioren angehören. Geleitet wird die CDU-Delegation dieser Arbeitsgruppe von der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Annette Widmann-Mauz.

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

Union und SPD wollen an diesem Freitag Verhandlungen über eine neue große Koalition aufnehmen – vier Monate nach der Bundestagswahl. Die Verhandlungen könnten bis Fastnacht in zwei Wochen abgeschlossen sein.

SPD-Chef Martin Schulz sagte, am Freitag um 9.00 Uhr komme er zunächst mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer in der CDU-Zentrale in Berlin zusammen. Dann trifft sich eine „Kleine Runde“ von 15 Spitzenvertretern der drei Parteien, das als „Koordinierungs- und Steuerungsgremium“ fungieren solle. Dem Gremium gehört die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an.

Am Wochenende soll eine Reihe von Arbeitsgruppen zu verschiedenen Politikbereichen tagen, bevor am Sonntagabend erneut die „Kleine Runde“ zusammenkommt. Am Dienstag soll sich laut Schulz zum ersten Mal die „Große Runde“ der Verhandler von CDU, CSU und SPD treffen. Führende Politiker von CDU und CSU hatten als Ziel ausgegeben, vor Fastnacht mit den Verhandlungen fertig zu werden – die Hochphase beginnt mit Weiberfastnacht am 8. Februar. Es gilt aber als möglich, dass vor allem die SPD mehr Zeit braucht.