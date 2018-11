Kosten fürs Studium: Mainz bei Studie im oberen Drittel

Berlin/Mainz (dpa/lhe) – 775 Euro müssen Studierende in Mainz mindestens für Studium und Leben pro Monat ausgeben. Damit ist die Landeshauptstadt teuerster Standort in Rheinland-Pfalz und rangiert zugleich deutschlandweit im oberen Drittel, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie hervorgeht. In München müssen Studierende demnach mit Kosten von mindestens 1000 Euro im Monat rechnen, Frankfurt am Main liegt mit 885 Euro auf Platz zwei. Am billigsten ist es in Ilmenau in Thüringen: 595 Euro zahlen Studierende laut der Studie hier.

In Kaiserslautern wird es mit 690 Euro deutlich billiger, auch Koblenz (695 Euro) und Landau (700 Euro) sind anders als Mainz noch vom derzeitigen Bafög-Höchstsatz von 735 Euro abgedeckt. Eine ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.