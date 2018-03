Koreanische Druckwerkstatt: Nachbau im Gutenberg-Museum

Aus unserem Archiv

Mainz

Zum 550. Todestag von Gutenberg bereitet das nach ihm benannte Museum in Mainz eine Sonderausstellung vor, in der auch die Rekonstruktion einer frühen koreanischen Druckwerkstatt gezeigt wird. Dieser Nachbau werde zurzeit in Südkorea hergestellt, sagte die stellvertretende Direktorin des Gutenberg-Museums, Elke Schutt-Kehm, der Deutschen Presse-Agentur. Die Ausstellung über Gutenberg und die entsprechenden Erfindungen in Asien soll am 20. September beginnen.