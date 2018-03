Konfetti-Verbot wie in Stuttgart kein Thema in Mainz

Aus unserem Archiv

Mainz

Ein Konfetti-Verbot wie beim Fastnachts-Umzug in Stuttgart ist an Rosenmontag in Mainz kein Thema. Hinter den Wagen fahre sowieso eine Kehrmaschine und säubere die Straße, sagte ein Sprecher der Stadt Mainz am Montag. „Es ginge auch etwas von dem fastnachtlichen Schwung und von der Stimmung verloren, wenn das verboten würde.“