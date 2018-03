Konferenz zum Masterplan für Welterbe Oberes Mittelrheintal

Aus unserem Archiv

Goar (dpa/lrs). Mit der Zukunft des Welterbes Oberes Mittelrheintal befasst sich heute ab 10 Uhr eine Konferenz in St. Goar. Das Flusstal soll weiterentwickelt werden – ohne seinen Unesco-Titel aufs Spiel zu setzen. In der Konferenz werden die Ergebnisse von sechs Workshops präsentiert. Sie fließen in den Masterplan ein, der bis Ende des Jahres der Unesco geschickt werden soll. Zu der Tagung wird auch die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Grüne) erwartet.