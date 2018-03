Kommission zur Justizreform tagt in Kürze

Aus unserem Archiv

Mainz

Die Kommission zur umstrittenen Justizreform in Rheinland-Pfalz will vor Mitte September erstmals zusammenkommen. Nach dpa-Informationen vom Montag ist ein Treffpunkt außerhalb von Mainz geplant. Die achtköpfige Expertengruppe will die Öffentlichkeit vorerst meiden und zunächst in Ruhe mögliche Sparvorschläge abwägen. Es wird damit gerechnet, dass die Fachleute aus ganz Deutschland unter Leitung des früheren rheinland-pfälzischen Bundesratsministers Hermann Hill (CDU) in den kommenden Monaten zu mehreren Gesprächsrunden zusammenkommen.