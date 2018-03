Kommandowechsel auf US-Airbase Ramstein

Aus unserem Archiv

Ramstein

Die von Rheinland-Pfalz aus gesteuerten amerikanischen Luftstreitkräfte in Europa und Afrika haben einen neuen Oberbefehlshaber. General Philip M. Breedlove übernahm am Dienstag auf der Airbase im pfälzischen Ramstein das Kommando vom bisherigen Befehlshaber General Mark A. Welsh, wie das Hauptquartier mitteilte. Breedlove war zuvor stellvertretender Stabschef der US-Luftstreitkräfte in Washington.