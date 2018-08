Die Fernsehköchin Sarah Wiener sieht noch Nachholbedarf für eine gesündere Ernährung von Kindern. „Weil in immer weniger Familien gekocht wird, wissen nur noch wenige, wie aus frischen Zutaten Gerichte werden, die schmecken“, erklärte Wiener am Donnerstag in Mainz. Deshalb sei es wichtig, Jungen und Mädchen früh das Kochen beizubringen. In Rheinland-Pfalz startete eine Kampagne für bessere Ernährung in Grundschulen und Kitas in ihrem Beisein. Damit soll stärker für gesunde Ernährung geworben werden – mit Kindern am Kochtopf. Das Ziel ist, Lehrer und Kita-Mitarbeiter zu „Genussbotschaftern“ weiterzubilden.

Das rheinland-pfälzische Ernährungsministerium geht für die Aktion eine Partnerschaft mit der Initiative „Ich kann kochen!“ der Sarah Wiener Stiftung und der Krankenkasse Barmer ein. Das teilten die Stiftung und die ...

