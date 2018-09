Die Koalitionsfraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag sind grundsätzlich offen für den Vorstoß, eine Art „Prime Time“ mit Topthemen in den Landtagssitzungen einzuführen. „Man kann vielleicht einen Punkt, der eine besondere Brisanz hat, vorziehen“, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer am Montag in Mainz. Die FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer sprach von einer „sehr guten Idee“, dringende Themen weiter nach vorne zu setzen, um vielleicht als Landtag lebhafter zu werden. Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun sagte, Topthemen sollten ja ohnehin in den Aktuellen Debatten gesetzt werden. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) will die Plenarsitzungen spannender gestalten und hatte vorgeschlagen, aktuelle Fragestellungen zu bündeln und eventuell vorzuziehen.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.