In Rheinland-Pfalz nimmt die Ampel-Koalition einen neuen Anlauf, dass bei Kommunalwahlen junge Menschen bereits im Alter von 16 Jahren mitbestimmen können. „Zu Recht wird von Jugendlichen und Teenagern immer verlangt, dass sie sich gesellschaftlich einbringen: Dann sollten wir ihnen bei Kommunalwahlen aber auch das Wahlrecht ab 16 Jahren zugestehen“, meinte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, am Montag in Mainz. Ein entsprechender Antrag soll in der Sitzung des Landtages an diesem Freitag gestellt werden, wie die FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer sagte.

Eine Änderung ist allerdings nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament möglich, weil die Landesverfassung geändert werden müsste. Dafür braucht die Koalition die CDU-Opposition, die jedoch dagegen ist. Die Landtagssitzung ist ...

