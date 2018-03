Klöckner will Regierungserklärung von Beck zu Nürburgring

Aus unserem Archiv

Mainz

Die Opposition macht Druck auf den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD) und fordert eine Regierungserklärung zum Finanzrisiko am Nürburgring. CDU-Landtagsfraktionschefin Julia Klöckner warnte am Dienstag in Mainz: «Mit dem nun von der EU-Kommission eingeleiteten formellen Prüfverfahren rollen massive Haushaltsrisiken auf das Land Rheinland-Pfalz zu.» Wenn sich die zu 90 Prozent landeseigene Nürburgring GmbH mit Rückforderungen in Millionenhöhe konfrontiert sehe, müsse das Geld irgendwo herkommen. Klar sei, dass die Nürburgring GmbH kein eigenes Geld habe. Der Landtag kommt in der nächsten Woche wieder zusammen.