Klöckner sieht Machtverfall von Beck

Aus unserem Archiv

Nürburg

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) verliert mit dem Nürburgring-Debakel aus Sicht von CDU-Fraktionschefin Julia Klöckner an Macht und Glaubwürdigkeit. «Der Machtverfall ist ja sehr ersichtlich», sagte Klöckner am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. Beck habe die Chance zum Rücktritt verpasst. «Wir werfen ihm nicht vor, einen Fehler gemacht zu haben. Aber diese Chronologie der geplanten Fehler-Ignoranz ist das, wo man nicht mehr von Gutgläubigkeit der SPD-Kollegen reden kann, wenn sie so was stützen.» Klöckner wollte am Nachmittag in Nürburg mit Betroffenen der Nürburgring-Insolvenz sprechen. Beck hatte einen Rücktritt am Mittwoch im Landtag abgelehnt.