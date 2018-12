Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner freut sich nach eigenen Worten auf die Zusammenarbeit mit der neuen Parteichefin. „Annegret Kramp-Karrenbauer ist sachorientiert, argumentationsstark und führt zusammen“, teilte die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende am Freitag mit. Sie beglückwünschte die Nachfolgerin von Angela Merkel. Die Suche nach der Parteispitze nannte sie ein Hochfest der Parteiendemokratie. Die bisherige Generalsekretärin und frühere saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer erhielt am Freitag auf dem CDU-Parteitag in Hamburg 517 der 999 abgegebenen gültigen Stimmen.

SPD-Landtagsfraktionschef Alexander Schweitzer beglückwünschte Kramp-Karrenbauer ebenfalls. „Rennen war spannend“, schrieb er bei Twitter. „Die Parteiendemokratie in Deutschland kann halt mehr als ihre Kritiker.“ Der FDP-Landesvorsitzende, Wirtschaftsminister Volker Wissing, betonte im ...

