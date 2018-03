Klöckner hält sich langfristig Untersuchungsausschuss offen

Die rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschefin Julia Klöckner hält sich im Nürburgring-Debakel langfristig den Antrag auf einen Untersuchungsausschuss offen. «Wir wollen aber nicht unsere Schwerter gleich stumpf machen», sagte sie in Mainz der Nachrichtenagentur dpa. Zuerst stünden für die CDU-Opposition die Einschaltung des Rechnungshofs und ein Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) auf dem Programm. Der Regierungschef hatte wegen der Nürburgring-Insolvenz Fehler zugegeben, einen Rücktritt aber abgelehnt. Klöckner bestritt, dass ein Misstrauensantrag reine Symbolpolitik wäre. «Da ist der Weg das Ziel», betonte Klöckner. «Ich will die Ablehnung dokumentiert haben.»

Setzt erstmal auf Misstrauensvotum – Julia Klöckner.

Foto: F. von Erichsen/Archiv – DPA

Der Mainzer Politologe Gerd Mielke sieht Beck unter großem Druck. Das Vertrauen wieder zu stärken, erfordert aus seiner Sicht doppelte Anstrengung: Für den Ring müsse eine realistische Perspektive her und Beck müsse stärker das Gespräch mit den Bürgern suchen. Das sagte Mielke in einem dpa-Interview. Das Land hatte 330 Millionen Euro in einen Freizeitpark an der Rennstrecke investiert.

«Dass der Ministerpräsident durch die Insolvenz der Nürburgring-Besitzgesellschaft unter großem politischen Druck steht, ist völlig unstrittig», sagte Mielke. «Auch über die Frage nach der Verantwortung gibt es kein Vertun.» Der Fehlschlag bleibe bei der Landesregierung und dem Ministerpräsidenten hängen. «Ob es gelingt, wieder das alte Vertrauen zurückzugewinnen, bleibt abzuwarten», erklärte der Politikwissenschaftler. Es werde in der Diskussion über den Nürburgring meist übersehen, dass die Grünen als unbelastete politische Kraft eine wichtige Rolle dabei spielen, die Regierung wieder Tritt fassen zu lassen.

Gegen einen baldigen Untersuchungsausschuss spricht nach den Worten von Klöckner, dass keine laufenden Verfahren einbezogen werden dürften. «Es wäre juristisch nicht möglich, Unterlagen der Kündigung der Pächter, der Insolvenz und des Beihilfe-Prüfverfahrens der EU-Kommission zu verwenden.» Auch eine Klage beim Verfassungsgerichtshof erwäge die CDU-Fraktion noch nicht, ergänzte Klöckner. «Wir sind erst einmal gespannt auf die Ergebnisse des Rechnungshofs.»