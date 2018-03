Klimawandel bringt Schädling auf Touren: Reblaus zurück?

Aus unserem Archiv

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Der Klimawandel bringt die Reblaus wieder auf Trab – zumindest stellenweise. In den vergangenen Jahren sei eine stärkere Vermehrung des Schädlings auf solchen Reben beobachtet worden, die wild auf nicht kultivierten Flächen in der Nähe von Weinbergen wachsen, sagte der Agrarwissenschaftler Joachim Eder anlässlich der 71. Pfälzischen Weinbautage der Deutschen Presse-Agentur. Grund sei unter anderem der Klimawandel. Der Temperaturanstieg lasse die Saison für die Reblaus eher beginnen und verlängere sie – und mache so mehr Vermehrungszyklen ermöglich. Die Folge sei „ein erhöhtes Gefährdungspotential für unsere Weinberge“.