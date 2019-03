Klageflut im Dieselskandal lähmt Gerichte

Koblenz/Zweibrücken (dpa/lrs) – Die Gerichte in Rheinland-Pfalz kämpfen infolge des Diesel-Abgasskandals mit einer Klageflut. 2018 sind bei den acht Landgerichten des Landes insgesamt rund 2740 Klagen alleine gegen die Kernmarke VW des Volkswagenkonzerns eingegangen, wie die Oberlandesgerichte Koblenz und Zweibrücken der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Im Januar und Februar 2019 sind an den acht Landgerichten insgesamt etwa 500 Klagen dazugekommen. In den Zivilverfahren geht es beispielsweise um den angestrebten Rücktritt vom Kaufvertrag und um die Forderung von Schadenersatz.

Alleine das größte Landgericht in Rheinland-Pfalz, dasjenige in Koblenz, zählte nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 945 neue Verfahren gegen VW. Sie machten 21 Prozent aller seiner im Jahr 2018 ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.