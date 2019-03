Im Prozess um schadstoffbelasteten Klärschlamm der Verbandsgemeinde Wittlich-Land gegen die Bundesrepublik Deutschland hat das Landgericht Trier die Einholung eines Gutachtens beschlossen. Ein Sachverständiger solle klären, ob von Mai 2016 bis März 2017 mit perfluorierten Tensiden (PFT) belastetes Wasser von der US-amerikanischen Airbase Spangdahlem in die Kläranlage Kailbachtal gelangt und so der Klärschlamm kontaminiert worden sei, hieß es in dem am Mittwoch verkündeten Beschluss.

Dies behauptet die klagende Verbandsgemeinde und verlangt allein für jenen Zeitraum Schadenersatz von knapp 70 000 Euro. Denn belasteter Klärschlamm könne nicht mehr auf Feldern ausgebracht werden und müsse aufwendig ...

