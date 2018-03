Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes ist am Donnerstagmorgen der Nahverkehr in Mainz lahmgelegt worden. Mittlerweile sei eine Notfallplanung eingerichtet, sagte ein Sprecher der Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG). Mitarbeiter, die nicht streiken, sollten „in unregelmäßigen Abständen“ fahren. Bisher seien bereits vereinzelt Busse unterwegs. Im Laufe des Vormittags sollten dann auch die ersten Straßenbahnen wieder fahren. Zudem sollen zahlreiche städtische Kitas, Stadtverwaltungen und teilweise Krankenhäuser in Mainz und in der Pfalz geschlossen bleiben.

In der Landeshauptstadt dürften nach Gewerkschaftsangaben nur 18 von 58 kommunalen Kitas öffnen. In Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) und im rheinhessischen Wörrstadt blieben überall die Türen für die Kinder dicht, wie die ...

