Kita-Kinder werfen Steine auf Auto – Stadt Bitburg muss zahlen

Die Stadt Bitburg muss für den Schaden aufkommen, den Kinder einer Kindertagesstätte mit Steinen am Auto eines Handwerkers verursacht haben. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz am Donnerstag und hob damit ein Urteil des Landgerichts Trier auf (Az.: 1 U 1086/11). Kläger in dem Berufungsverfahren war ein Installateur aus Bitburg. Er hatte im Juni 2010 sein Auto neben der Kita abgestellt, um in einer benachbarten Schule einen Wasserschaden zu beseitigen. Kurz darauf wurde sein Auto von mehreren Kindern mit Kieselsteinen beworfen. Es entstanden 21 Dellen, der Schaden betrug rund 1125 Euro.