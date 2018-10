Das Essen der Kinder in rheinland-pfälzischen Kitas und Schulen soll gesünder werden. Jedes Kind solle dort künftig ein ausgewogenes und gutes Mittagessen erhalten, erklärten Ernährungsministerin Ulrike Höfken (Grüne) und Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag in Mainz. Dafür soll der Speiseplan umgestellt werden – auf mehr Bio und regionale Küche. Denn etwa fünf Prozent der Vorschulkinder in Rheinland-Pfalz sind übergewichtig, ergab die Untersuchung zur Einschulung in Rheinland-Pfalz 2014/15. Zugleich soll es in mehr Kitas und Schulen ein Mittagessen geben. Angeboten wird es derzeit in 2331 von 2527 Kindertagesstätten. In rund 80 Prozent der 1187 Schulen gibt es ein Ganztagesangebot mit Mittagessen an mindestens vier Tagen.

