Kirchenparlament fordert Atomwaffen-Abzug aus Eifel

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Den Abzug der letzten US-amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland hat am Donnerstag die Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland gefordert. Der Abzug der Waffen aus dem rheinland-pfälzischen Büchel sei „längst überfällig“, erklärte das Kirchenparlament in einem anlässlich des Endes des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren beschlossenen Friedenswort. Als Standort der Waffen gilt Büchel in der südlichen Eifel. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht.