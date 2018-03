Kinderbetreuung: Spitzenreiter Trier

Aus unserem Archiv

Wiesbaden

Nicht einmal jedes dritte Kind unter drei Jahren wird in Rheinland-Pfalz in einer Kita oder bei Tageseltern betreut. Mit einer Betreuungsquote von 29,9 Prozent liegt das Land unter dem Bundesschnitt von 32,7 Prozent, aber über dem Schnitt der West-Länder von 28,1 Prozent. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden veröffentlichte. Stichtag der Erhebung war der 1. März 2016.