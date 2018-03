Kinderbetreuung im Saarland auf West-Niveau

Aus unserem Archiv

Wiesbaden

Nicht einmal jedes dritte Kind unter drei Jahren wird im Saarland in einer Kita oder bei Tageseltern betreut. Mit einer Betreuungsquote von 28,6 Prozent liegt das Land ziemlich genau im Schnitt der West-Länder von 28,1 Prozent, aber unter dem Bundesschnitt von 32,7 Prozent. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden veröffentlichte. Stichtag der Erhebung war der 1. März 2016. Innerhalb des Bundeslandes gibt es kaum Unterschiede.