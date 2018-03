Kinder mit ausländischer Herkunft seltener auf Gymnasium

Aus unserem Archiv

Bad Ems

Kinder mit ausländischen Wurzeln wechseln in Rheinland-Pfalz seltener nach der Grundschule auf ein Gymnasium. Im Schuljahr 2015/16 machten nur 27 Prozent der Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund diesen Schritt, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Bildungsstudie des Statistischen Landesamts in Bad Ems hervorgeht. Die meisten Jugendlichen mit ausländischen Wurzeln besuchten eine Realschule plus (47 Prozent).