Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einem Unfall in Saarbrücken ist ein drei Jahre altes Kind von einem Auto überrollt worden. Das Kind wurde dabei nach Polizeiangaben vom Sonntag leicht verletzt. Näheres war zum Hergang zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall, der sich bereits am Dienstag im Stadtteil Am Homburg ereignet hatte.