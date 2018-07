Sven Finke-Bieger (26), Weinkönig von Kesten an der Mosel, legt nach zwei Jahren seinen Lorbeerkranz ab: Er werde am 10. August „entkrönt“ – und den Staffelstab an Nachfolgerin Luisa Licht weitergeben, sagte Finke-Bieger der Deutschen Presse-Agentur. Um weitere hoheitliche Ämter werde er sich zunächst einmal nicht bewerben. „Es waren zwei ganz tolle Jahre, die ich nicht mehr missen möchte. Aber ich habe einfach gedacht: Es reicht.“ Der Jurastudent war im Sommer 2016 als römischer Weingott „Bacchus“ eingesprungen, weil keine Weinkönigin gefunden worden war.

Nach mehr als 200 Terminen mit Weinglas sei er überzeugt: „Ich kann es nicht besser als Frauen, aber genauso gut.“ Er freue sich, dass er als Mann im Amt auch ...

