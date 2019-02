Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat neue Ermittlungen auf Basis der bundesweiten Studie über sexuellen Missbrauch katholischer Kleriker an Kindern und Jugendlichen abgelehnt. Eine Strafanzeige von sechs Strafrechtsprofessoren in Verbindung mit dem Institut für Weltanschauungsrecht in Oberwesel am Rhein gegen Unbekannt enthalte „keine tatsächlichen Angaben zu bestimmten aufzuklärenden und noch verfolgbaren Straftaten“, teilte Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer am Donnerstag mit.

Die Anzeige verweise im Wesentlichen nur auf die im September 2018 veröffentlichte Studie, die zwar Umfang und Strukturen von Missbrauch ergründe, aber keine Namen von Opfern und mutmaßlichen Tätern nenne. ...

