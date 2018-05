Nach der Entscheidung Hamburgs für erste Diesel-Fahrverbote wegen zu schlechter Luft sind solche Schritte in Rheinland-Pfalz nicht absehbar. Ziel der Landesregierung sei nach wie vor, Verbote zu vermeiden, sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums in Mainz am Mittwoch. Der Schutz von Gesundheit und Umwelt habe oberste Priorität, solle aber möglichst auf anderen Wegen erreicht werden. Als ein Beispiel hatte etwa Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor einiger Zeit mehr öffentlichen Nahverkehr mit Bussen und Straßenbahnen genannt.

Die Städte mit der höchsten Belastung von Stickstoffdioxid (NO2) im Land sind Mainz und Ludwigshafen. Die Landeshauptstadt beispielsweise will unter anderem bis Ende 2018 alle ihre Busse auf die neueste ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.