Kein Zug in Neunkirchen, Saarbrücken feiert feuchtfröhlich

Neunkirchen (dpa/lrs) – Traurige Nachricht für Karnevalisten im Saarland: Wegen der vorhergesagten Sturmwarnung und des Starkregens haben die Organisatoren den Rosenmontagszug in Neunkirchen abgesagt. „Die Unfallgefahr ist für die Umzugsteilnehmer und Gäste am Straßenrand zu groß“, teilte der örtliche Karnevalsausschuss mit. Aus Sicherheitsgründen verzichte man auf die närrische Karawane. „Leider hat uns das Wetter wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Im Stadtteil Furpach stürzte ein Baum auf eine Stromleitung, was zeitweise in einigen Straßen zu Stromausfällen führte.

Hingegen konnte der Rosenmontagsumzug in Saarbrücken-Burbach stattfinden, allerdings eine Stunde später als zunächst geplant. Um 14.11 Uhr setzte sich der Lindwurm in Bewegung. Das feuchte Wetter tat der Stimmung der ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.