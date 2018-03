Kein Zeitdruck bei Grubenwasser-Entscheidung

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Landesregierung will sich bei der Entscheidung über den vom Bergbaukonzern RAG geplanten Anstieg des Grubenwassers in den früheren Steinkohle-Schächten zeitlich nicht unter Druck setzen lassen. „Wir werden zum absoluten Maßstab die Frage machen, ob Gefährdungen für Leib und Leben der Menschen im Saarland, ob Gefährdungen insbesondere für die Sicherheit und Qualität des Trinkwassers ausgeschlossen werden können. Das ist die Latte, die wir anlegen müssen“, sagte Saarlands Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Mittwochabend in Saarbrücken.