Kein Videobeweis in der Kreisliga: Spiel wird wiederholt

Mölschbach/Hochspeyer (dpa) – Den umstrittenen Videobeweis in der Kreisliga hat es gar nicht gegeben, dennoch muss das Spiel zwischen dem SV Mölschbach und der SG Hochspeyer wiederholt werden. Schiedsrichter Peter Kremer habe sich bei der Partie zwar von einem Zuschauer in seinem Urteil beeinflussen lassen, allerdings nicht wie zunächst behauptet von einem Smartphone-Mitschnitt der entscheidenden Szene. Dies entschied das zuständige Sportgericht laut einem Bericht der „Rheinpfalz“ (Mittwoch). Der Fall in der Westpfalz hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt, weil der Videobeweis bisher nur in der Bundesliga zulässig ist.

Hochspeyer hatte gegen die Wertung des mit 2:3 verlorenen Spiels Protest eingelegt, weil der Referee das Siegtor für Mölschbach erst nach einem angeblichen Blick auf den Videomitschnitt eines Zuschauers gegeben ...

