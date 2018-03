Kein Feinstaubproblem in Rheinland-Pfalz

Aus unserem Archiv

Mainz

Seit Jahren gibt es in Rheinland-Pfalz laut Behörde kein Problem mehr mit überhöhten Feinstaub-Werten. „Seit 2012 halten wir die Grenzwerte ein“, sagte Michael Weißenmayer, Referatsleiter Immissionen und Emissionen Luft am Landesamt für Umwelt am Mittwoch. Grund dafür sind Staub- und Partikelfilter, die in Industrieanlagen und Autos eingebaut sind.