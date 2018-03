Kein Ermittlungsverfahren gegen Ex-Wirtschaftsminister Hartmann

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken leitet keine Untreue-Ermittlungen gegen den früheren saarländischen FDP-Wirtschaftsminister Christoph Hartmann ein. Wegen Subventionen für Schnellrestaurants in Hartmanns Amtszeit waren Strafanzeigen erstattet worden, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Es gebe jedoch keinen Anfangsverdacht. Dass bei einem Konjunkturprogramm über die Verwendung von Steuergeld kontrovers diskutiert werde, reiche dafür nicht aus. Es müsse schon eine «evident zweckwidrige» Verwendung öffentlicher Mittel vorliegen, davon sei aber in diesem Fall nicht auszugehen.