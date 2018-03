Kein deutscher Doktortitel nach Medizinstudium im Ausland

Aus unserem Archiv

Mainz

Wer im Ausland ein Medizinstudium abgeschlossen hat, darf sich in Deutschland nicht „Doktor der Medizin“ nennen. Das entschied das Verwaltungsgericht in Mainz in einem am Dienstag veröffentlichen Urteil. Geklagt hatte ein Mann aus Rheinland-Pfalz, der in den 1980er Jahren in Belgien ein Medizinstudium mit dem Grad „Docteur en Médecine, Chirurgie et Accouchements“ abgeschlossen hatte. Nun wollte er auch den deutschen Doktortitel der Medizin führen, doch das Gericht wies seine Klage gegen die rheinland-pfälzische Landesärztekammer ab.