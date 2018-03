Kazmirek und Welte bei Deutschen Polizeimeisterschaften

Aus unserem Archiv

Mainz

Die rheinland-pfälzischen Sportler und Polizisten Kai Kazmirek und Miriam Welte sind bei den 32. Deutschen Polizeimeisterschaften im Schwimmen und Retten in Mainz zu Gast. Der Olympia-Vierte im Zehnkampf ehrt die Sieger an diesem Mittwoch, die Bronzemedaillengewinnerin im Bahnradfahren von Rio nimmt die Siegerehrung am Donnerstag vor. 234 Teilnehmer aus Deutschland treten in klassischen und polizeispezifischen Schwimmdisziplinen wie dem Rettungsmehrkampf an, teilte die Polizei mit. Dafür müssen sie unter anderem in Kleidung schwimmen oder eine Tauchpuppe retten. Die Meisterschaften werden alle zwei Jahre ausgetragen.