Nach der Fusion von Kaufhof und Karstadt pocht die Gewerkschaft Verdi in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf einen Erhalt der Kaufhäuser beider Ketten. „Ein Konzept zur Standortsicherung sollte nun im Zentrum stehen“, sagte Verdi-Sprecher Dennis Dacke der Deutschen Presse-Agentur. Seiner Einschätzung vom Dienstag zufolge, stehen beide Unternehmen nicht schlecht da. Das gelte auch für die Standorte Mainz, Trier und Saarbrücken, an denen sowohl Kaufhäuser von Karstadt als auch von Kaufhof angesiedelt sind. Die Filialen in den Städten beider Bundesländer seien in der Regel gut frequentiert. „Wir fordern daher, dass eine neue Strategie keine Nachteile für Mitarbeiter mit sich bringt. Auch für Kommunen wäre es problematisch, wenn hier mit den Kaufhäusern große Immobilien in den Innenstädten geschlossen werden würden“, sagte Dacke.

Der österreichische Karstadt-Eigentümer Signa und der kanadische Kaufhof-Eigner Hudson's Bay Company (HBC) hatten am Dienstag offiziell mitgeteilt, dass beiden Warenhauskonzerne fusionieren. Sie sollen europaweit 243 Standorte haben und rund 32 ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.