Katholische Schulen in Saarbrücken bleiben offen

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der erzkatholische Don-Bosco-Schulverein darf seine beiden Schulen in Saarbrücken nach einer Gerichtsentscheidung weiterbetreiben. Das saarländische Verwaltungsgericht bewertete am Dienstag in Saarlouis nach Angaben eines Sprechers den Entzug der Genehmigung für die Schulen durch das Bildungsministerium als «unverhältnismäßig».