Kardinal ein Jahr nach seinem Tod in Gesprächen gegenwärtig

Im Mainzer Dom wird eine Messe zum Jahresgedächtnis für Kardinal Lehmann gefeiert. Nach dem Ende des Trauerjahres will die Stadt dem Bistum vorschlagen, welcher Platz oder anderer Ort nach dem Geistlichen benannt werden soll.

