Kampfmittelräumer entschärfen Fliegerbombe

Konz/Koblenz (dpa/lrs) – Eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll heute in Konz bei Trier entschärft werden. Dafür müssen in einem Umkreis von 1000 Metern um den Fundort rund 6600 Menschen ihre Häuser verlassen. Der Blindgänger war in der Nacht auf Donnerstag bei Bauarbeiten am Bahn-Stellwerk in Konz-Mitte gefunden worden. Es kam zur Sperrung der Zugstrecke in Richtung Perl im Saarland. Bahnreisende zwischen Trier und Perl können seitdem zwischen Konz-Karthaus und Wellen (Mosel) auf Busse umsteigen.

Zudem sollen heute bei Vallendar nahe Koblenz vier Nebelfässer kontrolliert gesprengt werden. Sie waren im extremen Niedrigwasser des Rheins entdeckt worden. Für die Arbeiten müssen rund 40 Häuser am Festland ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.