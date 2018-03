Kampfkandidatur bei Saar-Piraten – Landeschefin will doch bleiben

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Piraten im Saarland stehen vor einer Kampfkandidatur um den Parteivorsitz. Gleich drei Kandidaten wollen der derzeitigen Landeschefin Jasmin Maurer auf dem Parteitag in eineinhalb Wochen ihren Posten streitig machen. Maurer selbst will nun doch kandidieren, obwohl ein Parteisprecher zunächst Gegenteiliges berichtet hatte: «Ich habe mich umentschieden, weil ich gemerkt habe, dass beide Ämter zusammen doch machbar sind», sagte Maurer am Mittwoch. Die 23-Jährige ist seit 2010 Parteichefin und sitzt seit dem Frühjahr im saarländischen Landtag.