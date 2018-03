Kaiserslauterns Coach Foda: «Unbedingt in die zweite Runde»

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Für Franco Foda gibt es vor der Erstrundenpartie des 1. FC Kaiserslautern bei Hansa Rostock kein Wenn und Aber: «Wir wollen unbedingt in die zweite Pokalrunde kommen – das ist unser erklärtes Ziel», sagte der FCK-Trainer vor dem DFB-Pokal-Spiel des Bundesliga-Absteigers am Sonntag (18.30 Uhr) beim Drittligisten von der Ostsee. Gleichzeitig gibt Foda, der 1990 mit den Pfälzern und 1993 mit Bayer Leverkusen Cupsieger war, aus langjähriger Erfahrung zu bedenken: «Im Pokal ist alles möglich.»

Foto: Uwe Anspach/Archiv – DPA

Der Zweitligist muss auf drei verletzte Spieler verzichten: Mittelfeldspieler Pierre De Wit und die beiden Abwehrspieler Alexander Bugera und Rodnei befinden sich im Aufbautraining. Dafür sind andere Profis mit Erfolgserlebnissen von ihren Länderspieleinsätzen zurückgekehrt: Der Bulgare Ilian Micanski erzielte beim 1:0 gegen Zypern das Tor des Tages. Der Israeli Gil Vermouth (1:1 in Ungarn) und Ariel Borysiuk (0:1 in Estland) spielten für ihre Nationalmannschaften.

Vermouth, der eigentlich schon als Fehleinkauf abgeschrieben war und zum Verkauf stand, ist einer der Gewinner der noch jungen Zweitligasaison mit zwei Einsätzen von Beginn an, genauso wie der 22-jährige Hendrick Zuck im linken Mittelfeld. «Sie hinterlassen im Training einen hervorragenden Eindruck – ebenso Leon Jessen auf der linken Abwehrseite», meinte Foda. Jessen war in einem Testspiel gegen den Oberligisten FC Arminia 03 Ludwigshafen (8:1) in überragender Form.

Die Lauterer erwarten in Rostock, so Mittelfeldspieler Enis Alushi, einen «kampfstarken, hellwachen und hochmotivierten Gegner». Die Aufgabe im Pokal sei deshalb weniger mit spielerischen als vielmehr mit kämpferischen Mitteln zu lösen. Foda hat auch aus diesem Grund die Hanseaten, die von seinem alten Kumpel Wolfgang Wolf aus gemeinsamen Lauterer Zeiten trainiert werden, mehrmals beobachten lassen: «Wir wissen um ihre Heimstärke und sind auf alles vorbereitet.»