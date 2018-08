Kaiserslautern will nach Auftaktsieg in Großaspach nachlegen

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern will seinen gelungenen Start in die Saison bei der SG Sonnenhof Großaspach fortsetzen. Vor der Partie an diesem Samstag (14.00 Uhr) warnte Trainer Michael Frontzeck jedoch vor Überheblichkeit. „Ich habe allerhöchsten Respekt vor dem, was in Großaspach im Rahmen der Möglichkeiten auf die Beine gestellt wird. Wir müssen dort mit der gleichen Intensität und Konzentration wie vergangene Woche auftreten. Wir treffen auf eine relativ spielstarke Mannschaft“, sagte der 54-Jährige am Donnerstag.

Im ersten Drittliga-Gastspiel der Vereinsgeschichte werden die Anhänger der Roten Teufel mutmaßlich eine Heimspiel-Atmosphäre verbreiten, denn der Auftakterfolg gegen 1860 München hat die Aufbruchstimmung in der Pfalz weiter befeuert. Mehr ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.