Kaiserslautern will Euphorie mit Heimsieg befeuern

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Mit einem Heimsieg gegen Preußen Münster will Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern die Aufbruchstimmung rund um den Betzenberg weiter befeuern. Drei Tage nach dem Remis in Großaspach sind die Roten Teufel an diesem Dienstag (19.00 Uhr) schon wieder gefordert. „Es ist erstaunlich, dass die Mannschaft trotz der kurzen Regenerationszeit einen solch guten Eindruck macht“, stellte Trainer Michael Frontzeck am Montag erfreut fest.

Dennoch kündigte der 54-Jährige den einen oder anderen Wechsel in der Anfangsformation an, um bei Temperaturen von über 30 Grad mit frischer Substanz ins Spiel gehen zu können. Timmy Thiele, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.