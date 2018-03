Kaiserslautern weiter: 3:1 in Rostock

Aus unserem Archiv

Rostock

Bundesliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern hat die erste Runde im DFB-Pokal am Sonntagabend mit einem 3:1 (0:0) beim FC Hansa Rostock überstanden. Albert Bunjaku (49.), Hendrick Zuck (56.) und Konstantinos Fortounis (90.+3) erzielten vor 7700 Zuschauern in der Rostocker DKB-Arena die Tore für das Team von Trainer Franco Foda. Kaíserslautern blieb auch im dritten Pflichtspiel der neuen Saison ungeschlagen. Für Fußball-Drittligist Rostock war hingegen trotz des Ehrentreffers durch den eingewechselten Johan Plat (77.) zum vierten Mal in Serie die erste Pokalrunde Endstation.