Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Torhüter Jan-Ole Sievers bis zum 31. Dezember 2019 an den japanischen Zweitligisten FC Gifu verliehen. Nach einem Sehnenanriss im Oberarm verlor der 23-Jährige im September seinen Stammplatz an Wolfgang Hesl. Weil auch dieser inzwischen von Lennart Grill verdrängt wurde, blieb für Sievers nach dessen Genesung nur noch die Rolle des dritten Torhüters bei den Pfälzern. „Für uns bedeutet diese Leihe, dass er Spielpraxis sammeln kann und wir die sportliche Situation nach diesem Jahr neu bewerten können“, sagte Kaiserslauterns Sport-Geschäftsführer Martin Bader am Freitag.

Vereinsmitteilung

