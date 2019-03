Kaiserslautern trotz Überzahl nur torlos gegen Braunschweig

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern ist zwar auch im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen geblieben, hat einen Sieg gegen Eintracht Braunschweig trotz Überzahl aber verpasst. Die Pfälzer kamen am Mittwochabend nicht über ein torloses Remis hinaus, obwohl die Gäste nach einer Roten Karte für Abwehrchef Nils Rütten (22. Minute/Notbremse) mehr als eine Stunde mit einem Mann weniger auskommen mussten. Die größte Siegchance für die Roten Teufel vergab Mads Albaek (23.), der mit dem fälligen Foulelfmeter an Braunschweigs Torhüter Jasmin Fejzic scheiterte.

Gegen das im Anschluss dicht gestaffelte Abwehrbollwerk der Niedersachsen hatte der FCK keine Lösungen parat. Torchancen blieben bis zum Ende der Partie Mangelware. Bei zehn Zählern Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz ...

