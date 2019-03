Kaiserslautern landet Befreiungsschlag mit Sieg gegen Jena

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 3. Fußball-Liga den benötigten Befreiungsschlag gelandet und sich Luft zu den Abstiegsrängen verschafft. Nach zuvor nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien gelang den Pfälzern gegen den FC Carl Zeiss Jena am Sonntag ein 4:1 (1:1). „Es war sehr nervenaufreibend und spannend. Nach einem schwachen Beginn haben wir uns reingebissen, aber auch etwas Glück gehabt“, sagte FCK-Trainer Sascha Hildmann.

Vor 18 288 Zuschauern ging der Tabellenvorletzte aus Jena durch Phillip Titz in der 26. Minute zunächst in Führung. Erst nach dem Rückstand fand der FCK wirklich in die Partie ...