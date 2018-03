Kaiserslauterer Polizeipräsident wird Verfassungsschutzchef

Aus unserem Archiv

Mainz

Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz bekommt einen neuen Chef. Der Präsident des Polizeipräsidiums Westpfalz, Elmar May, solle Hans-Heinrich Preußinger als Leiter folgen, der zum Jahreswechsel pensioniert werde, teilte das Innenministerium am Dienstag in Mainz mit. May wechsle bereits ab 15. Oktober nach Mainz und werde Referatsleiter und kommissarisch stellvertretender Leiter des Verfassungsschutzes.