Gefangene der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wittlich können seit neustem von ihrer Zelle aus telefonieren. Seit wenigen Wochen gebe es in jedem Haftraum ein Telefon, sagte der Leiter der JVA Wittlich, Jörn Patzak, der Deutschen Presse-Agentur. Häftlinge dürften bis zu zehn Nummern anwählen, die vorher überprüft worden seien. Angerufen werden könnten sie nicht. Die JVA Wittlich ist die erste Anstalt in Rheinland-Pfalz, in der die Gefangenen Telefon in den Hafträumen bekommen haben. Zuvor mussten sich bis zu 90 Männer einer Abteilung zwei Telefone auf dem Flur teilen.

„Ein Telefon ist ganz wichtig, damit man den Kontakt nach draußen halten kann. Das ist auch Resozialisierung“, sagte Patzak. Die Sicherheitsvorkehrungen seien gleich geblieben: „Wir können jederzeit reinhören, wir können ...

